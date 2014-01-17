Менеджеру Yahoo! дадут 100 млн долл. за увольнение

«Золотой парашют», выплаченный главному операционному директору Yahoo! Энрике де Кастро за увольнение из компании, станет одним из самых больших в истории американских корпораций, пишет Лента.ru со ссылкой на Forbes.

По информации издания, компенсация де Кастро за уход из Yahoo! составит 109 миллионов долларов. Если разделить эту сумму на количество дней, которые менеджер работал в компании, получится, около 244 тысяч долларов в сутки, включая выходные дни. В Yahoo! официально сумму выплат де Кастро не подтвердили.

В журнале подчеркнули, что «золотой парашют» де Кастро превышает ежегодный доход самого высокооплачиваемого руководителя США, главы Oracle Ларри Эллисона. Так, в 2013 году выплаты Эллисону составили около 70 миллионов долларов.

По данным консалтинговой компании GMI, в 2002-2012 годах золотые парашюты на сумму более ста миллионов долларов получил только 21 американский топ-менеджер. Лидером по объему выплат стал бывший руководитель General Electric Джек Уэлш, получивший в 2001 году 417 миллионов долларов.

Де Кастро проработал в Yahoo! в течение 15 месяцев. Он перешел в компанию из Google в октябре 2012 года, по инициативе нового генерального директора Yahoo! Мариссы Майер, которая сама раньше трудилась на руководящих позициях в Google. Однако, по неофициальным данным СМИ, де Кастро не смог сработаться с Майер, и 16 января этого года она объявила о его увольнении.