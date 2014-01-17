"Укрзализныця" недополучила 424 млн грн за перевозку льготников

Задолженность государственных и местных бюджетов Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«В прошлом году железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий (в дальнем и пригородном сообщении) на сумму 628,4 млн грн, компенсаций получили лишь 33% - 204,3 млн грн. Таким образом, задолженность из государственного и местных бюджетов железным дорогам Украины за осуществленные льготные перевозки в 2013 году составила 424,1 млн грн", - отмечает пресс-служба со ссылкой на отчет Главного финансово-экономического управления «Укрзализныци».

По данным ведомства, в прошлом году областные и государственные администрации задолжали железным дорогам за оказанные услуги 235,2 млн грн, а Министерство образования и науки Украины за перевозку студентов - 136,5 млн грн. Кроме того, за этот период железные дороги перевезли детей от 6 до 14 лет на сумму 52,4 млн грн, за что не получили компенсацию.

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога ожидает наибольшей суммы возмещения в размере 139,4 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий, Южная железная дорога — 74,7 млн грн, Львовская — почти 72 млн грн, Приднепровская — 68 млн грн, Донецкая — почти 39 млн грн, Одесская — 30,6 млн грн.

“Укрзализныця” также напомнила, что в 2012 году задолженность за льготные перевозки составляла 358,4 млн грн, при этом железные дороги оказали услуги по перевозке льготников на сумму 572,6 млн грн. Таким образом, "Укрзализныце" было компенсировано лишь 37% от суммы оказанных услуг.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.