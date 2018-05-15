Украина стала в одну шеренгу с Северной Кореей (ОБНОВЛЕНО)

Отныне Всемирная паутина станет для украинцев менее доступной. После подписания Президентом закона №3879, инициированного депутатами-регионалами Вадимом Колесниченко и Владимиром Олейником, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), получила право требовать от интернет-провайдеров и телеком-операторов блокировать доступ к веб-ресурсам. Основание - если Комиссии покажется, что сайты публикуют экстремистскую информацию и призывают к совершению преступлений.

Одновременно регулятор отныне сможет ограничивать доступ к сайтам, через которые осуществляется деятельность информационных агентств без предусмотренных законом свидетельств о регистрации. При этом, под словом «деятельность» в законе подразумевается создание, сбор, обработка, хранение и распространение информационной продукции. То есть, НКРСИ в праве расценить действия по сбору и распространению информации тех же социальных сетей или блогов как «деятельность информационных агентств» и признать их незаконными.

Решения о блокировании доступа к веб-сайтам будут приниматься на основе заключений экспертов. Но, кто будет выполнять роль так называемых «знатоков», остается загадкой.

«Следует обратить внимание, что институт соответствующих экспертов не описан украинским законодательством», - отметил директор по регуляторно-правовому обеспечению компании «Киевстар» Андрей Осадчук.

По его мнению, любой запрет, ограничивающий деятельность в сфере телекоммуникаций и сети Интернет, должен вводиться по решению суда.

Президент холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский считает, что принятый закон имеет репрессивный характер, однако не берется давать каких либо других комментариев без детального анализа текста документа.

«Тот текст, который сейчас выложен на сайте Рады, - это еще текст законопроекта. Что точно приняли, мы пока еще не знаем», - отметил он.

При этом Ольшанский добавил, что если закон будет принят и подписан президентом в полном объеме, Украина станет в одну шеренгу с Северной Кореей и Китаем по контролю интернет-ресурсов. Ведь в законе не выписано определение «экстремизма», и может так получиться, что критика властей или журналистские расследования будут восприниматься как экстремизм или как призыв к совершению преступлений.

Прослушка за нас счет

Согласно новой редакции закона «О телекоммуникациях», операторы мобильной связи и интернет-провайдеры в обязательном порядке должны будут дополнительно лицензировать предоставление услуг доступа к Интернету. До этого провайдеры таких услуг должны были только зарегистрироваться в НКРСИ и не нуждались в лицензии.

По мнению участников рынка телекоммуникаций, дополнительное лицензирование повлияет на себестоимость услуг, что может негативно отразиться на конечных ценах для абонентов.

«Дополнительное лицензирование на телеком-рынке, который является крайне зарегулированным, вносит новые организационные и финансовые нагрузки на всех участников рынка», - отметил Осадчук.

Он также добавил, что нововведение «прямо противоречит ранее задекларированному президентом и правительством Украины курсу на либерализацию и дерегуляцию экономики».

Не выйдут на связь

Принятые 16 января изменения в закон «О телекоммуникациях» предусматривают введение нового термина «идентификационная телекоммуникационная карта», то есть, SIM-карты, предназначенной для идентификации абонентов. Предоставление услуг связи с использованием данной карты нуждается в обязательном заключении договора между оператором и абонентами.

Исходя из неоднозначного восприятия текста законопроекта, мнения экспертов и участников рынка относительно принятого закона разделились.

В частности, в «МТС Украина» обеспокоены новыми нормами, считая, что требование обязательной продажи стартовых пакетов по паспортам ограничит доступ к предоставлению услуг мобильной связи.

«Обязательная продажа стартовых пакетов по паспортам ограничивает доступность услуг, для получения которых, например, сельским жителям придется ехать в город. И даже в городе стартовый пакет будет купить не так просто, как сейчас», - говорится в сообщении компании.

По данным «МТС Украина», сейчас порядка 90% абонентов являются абонентами предоплаты и только 10% заключают договоры с оператором. Чтобы провести «паспортизацию абонентов», оператору придется перестраивать свою работу, а на это нужно время и дополнительные затраты. В конечном итоге, это опять-таки ляжет на плечи потребителя.

Операторы подчеркивают бессмысленность перехода на всеобщую «паспортизацию» потребителей мобильной связи, поскольку такая мера не исключает возможности приобрести пакет анонимно и обойти данное условие.

«Как показывает опыт зарубежных стран, везде, где используется такая система, существует и «черный рынок», на котором легко можно купить стартовый пакет по подложным документам или на чужое имя. Просто стоит он дороже», - отмечает пресс-служба компании «МТС Украина».

А нужен ли паспорт?

В компании «Киевстар» акцентируют внимание на том, что операторы мобильной связи и ранее предоставляли все телеком-услуги на основании договоров, в том числе, публичных. То есть, с юридической точки зрения при активации SIM-карты абонент предоплаченной связи подтверждает свое согласие со всеми условиями использования услуг и, таким образом, уже заключает договор публичной оферты с телеком-оператором.

«И в действующем, и в проголосованном новом законопроекте у абонента был и есть выбор способа своей идентификации при заключении договора с оператором, в том числе, через предоставление паспортных данных», - сказал Осадчук.

Такого же мнения придерживаются и в компании «Астелит» (оператор мобильной связи life). Согласно сообщению пресс-службы компании, абонентам не обязательно заключать письменный договор для покупки SIM-карты, соответственно, нет необходимости предъявлять паспорт.

«В части, касающейся договорных отношений между операторами и абонентами, не прописаны механизмы реализации этих отношений, поэтому абоненты могут и дальше продолжать осуществлять покупку SIM-карт на основе публичного (устного) договора», - говорится в сообщении «Астелит».

В свою очередь, депутаты от Партии регионов объяснили принятие выше изложенных законов необходимостью борьбы с экстремизмом и преступностью. Следовательно, операторов если не законом, то подзаконным актом, заставят идентифицировать украинцев при покупке SIM-карты. Другой вопрос - сколько времени отведут сотовым операторам на идентификацию абонентов, купивших SIM-карты по предоплате.

Антон Кулиш (УНИАН)