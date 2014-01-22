В бюджете-2014 для Мининфраструктуры предусмотрено 1,57 млрд грн

В Государственном бюджете Украины на 2014 год предусмотрено выделить Министерству инфраструктуры Украины 1,57 млрд грн, говорится в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Согласно Закону, расходы на министерство из основного фонда госбюджета составят 1,234 млрд грн, в том числе расходы потребления - 1,188 млрд грн, и расходы развития - 46,398 млн грн. Из специального фонда будет выделено 335,21 млн грн, в том числе расходы потребления - 292,4 млн грн, расходы развития - 42,802 млн грн.

В документе также предусмотрено, что аппарат министерства получит финансирование в размере 45,842 млн грн. В то же время госинспекция по безопасности на наземном транспорте получит 48,74 млн грн, а госинспекция по безопасности на морском и речном транспорте получит финансирование в размере 66,76 млн грн.

"Все расходы будут профинансированы из общего фонда госбюджета", - отмечается в Законе.

Кроме того, «Укрзализныця» в этом году получит финансирование в размере 1,071 млрд грн, государственная специальная служба транспорта - 257,137 млн грн, государственная авиационная служба - 75,347 млн грн, и Госагентство по туризму и курортам - 5,425 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании 16 января приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, за решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).