Acer на 30% сократит зарплату топ-менеджерам

Топ-менеджерам тайваньской корпорации Acer сократят зарплату на 30%. Это связано со значительным убытком компании из-за низких продаж ее флагманских компьютеров, сообщает Газета.ru со ссылкой на сообщение компании.

В четвертом квартале прошлого года чистый убыток Acer составил 7,6 млрд тайваньских долларов ($254 млн), что оказалось гораздо выше ожиданий аналитиков.

«Acer признает, что совершала оплошности в распределении ресурсов, возложив излишние надежды на ультрабуки и ноутбуки с сенсорной панелью», — заявила компания в пресс-релизе.