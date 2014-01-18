Acer на 30% сократит зарплату топ-менеджерам
13:43, 18 января 2014Транспорт/Связь
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Топ-менеджерам Acer сократят зарплату на 30%
Топ-менеджерам тайваньской корпорации Acer сократят зарплату на 30%. Это связано со значительным убытком компании из-за низких продаж ее флагманских компьютеров, сообщает Газета.ru со ссылкой на сообщение компании.
В четвертом квартале прошлого года чистый убыток Acer составил 7,6 млрд тайваньских долларов ($254 млн), что оказалось гораздо выше ожиданий аналитиков.
«Acer признает, что совершала оплошности в распределении ресурсов, возложив излишние надежды на ультрабуки и ноутбуки с сенсорной панелью», — заявила компания в пресс-релизе.
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