Железные дороги Украины в 2013 году ускорили оборот грузовых вагонов на 8,3%

Железные дороги Украины в 2013 году ускорили оборот грузовых вагонов на подъездных путях к промышленным предприятиям по сравнению с 2012 годом на 8,3%, или на 2,02 часа - до 22,4 часов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, железные дороги в прошлом году снизили среднее время простоя вагона под грузовыми операциями на подъездных путях к предприятиям по сравнению с 2012 годом на всех магистралях страны. Так, среднее время простоя под грузовыми операциями на Приднепровской железной дороге сократилось на 19,9%, или 6,28 часов, на Львовской железной дороге - на 9,7%, до 1,96 часов, на Южной - на 9,6%, до 1,86 часов, на Юго-Западной - на 3,8%, до 0,93 часов. На Донецкой и на Одесской железных дорогах этот показатель также сократился на 3,2% - до 0,82 часов и до 0,58 часов соответственно.

Железным дорогам в 2013 году также удалось увеличить среднесуточную погрузку по сравнению с 2012 годом на 0,1% - до 1,034 млн тонн.

Оборот груженого вагона составил 3,29 суток, что на 3% больше плана, а оборот грузового вагона - 7,54 суток, что на 6,4% больше плана.

Среднесуточный рабочий парк вагонов в 2013 году возрос по сравнению с показателем 2012 года на 19,7% - до 114,641 тыс. единиц.

Также железные дороги Украины в прошлом году сократили время простоя вагона на одной технической станции по сравнению с показателем в 2012 году на 5,2% - до 8,7 часов. Простой транзитного вагона в груженом состоянии на одной технической станции составил 5,9 часов.

В пресс-службе отмечают, что использовать вагоны более эффективно позволяют такие меры, как сокращение оборота вагонов и времени операций погрузки-выгрузки, качественное управление грузопотоками, своевременное оформление необходимых документов, а также содержание инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Среднесуточный пробег локомотива в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка в 2013 году также выросла к плановому показателю и показателю 2012 года на 3,3% и на 3,6% соответственно - до 1,424 млн т/км брутто.

Железные дороги страны в 2013 году увеличили среднюю техническую скорость по сравнению с показателем 2012 года и планом на 1,1% - до 45,3 км/ч.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.