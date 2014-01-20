Убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок за год выросли до 923 млн грн

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 923 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, убытки Донецкой магистрали в прошлом году от пассажироперевозок в пригородном сообщении составили 532 млн грн, что на 2,3% больше показателя 2012 года, а в дальнем - 391 млн грн, что на 0,8% больше показателя 2012 года.

Также сообщается, что из каждой вложенной гривни в дальнем сообщении в прошлом году вернулось только 40 копеек, а в пригородом - 6,4 копейки.

По данным пресс-службы, эксплуатационные расходы Донецкой железной дороги в 2013 году в пассажирском секторе также возросли по сравнению с 2012 годом на 3%. Так, расходы в дальнем сообщении составили 967 млн грн, а в пригородном - 568 млн грн.

Ключевыми причинами убытка, по информации ДЖД, являются низкие социально-ориентированные тарифы; высокий износ подвижного состава и постоянно растущие цены на энергоносители, запасные части; хроническое недополучение компенсаций за проезд льготных категорий пассажиров и отсутствие государственных дотаций на приобретение железнодорожного подвижного состава.

Также сообщается, что в 2013 году ДЖД перевезла свыше 57,5 млн пассажиров, из них 10,3 млн - в дальнем сообщении и 47,2 млн - в пригородном, отправив 15,554 тыс. поездов дальнего следования и 62,03 тыс. пригородных.

Как сообщал УНИАН, убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн, в дальнем - свыше 3 млрд грн.

"Укрзализныця" в 2013 году недополучила 424,1 млн грн от государственных и местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

ДЖД в 2012 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2011 годом на 3,3% - до 10,056 млн человек, а в пригородном - на 1,05% - до 47,3 млн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.