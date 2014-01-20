Одесская железная дорога планирует экономить за счет дизтоплива

Одесская железная дорога (ОЖД) планирует экономить около 500 тыс. грн ежегодно за счет экономии дизельного топлива, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"Новая выправочно-подбивочно-рихтовочная машина непрерывного действия (динамический подбивочный экспресс 09-3Х) позволит сэкономить средства железной дороги путем экономии дизельного топлива и увеличения производительности на 40%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эта машина, которая применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожных путей, призвана заменить существующие три благодаря конкурентным техническим характеристикам. Так, затраты дизельного топлива на выправку 1 км железнодорожного пути тремя машинами составляют 171,35 кг против 100,3 кг расходов на новой машине. Соответственно, экономия дизельного топлива на 1 км выполнения такого вида работ составляет 71,05 кг.

Таким образом, при плановой загруженности машины - 500 км, экономия дизельного топлива в год составит свыше 50 тонн на сумму около 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога планировала сэкономить в 2013 году 10 млн грн благодаря внедрению 74 рацпредложений работников дороги.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины

*** Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина — путевая машина на железнодорожном транспорте для выправки железнодорожного пути в продольном и поперечном профиле и в плане (рихтовки), а также для уплотнения (подбивки) балласта.