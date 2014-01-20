Испанский лоукостер Vueling Airlines будет летать из Харькова в Барселону

Испанская лоукост-авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) с 4 июня 2014 года начнет выполнять полеты из Харькова в Барселону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Все рейсы будут выполняться на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Как сообщал УНИАН, испанский лоукостер Vueling Airlines с 28 мая 2013 года начал выполнять рейсы из Барселоны в аэропорт «Киев» (Жуляны)

Справка УНИАН. Испанская авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) является дочерней компаний известной авиакомпании Iberia. Vueling Airlines предлагает дешевые авиабилеты, осуществляет перелеты по популярным направлениям, среди которых много туристических. Компания позволяет перевозить бесплатно до 23 кг багажа, что разрешают не все лоукостеры. Базируется в аэропорту Эль-Прат в Барселоне.