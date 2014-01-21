Опубликован закон о штрафовании водителей на основании фото- и видеофиксации





В газете Верховной Рады “Голос Украины” (№10 от 21 января) опубликован закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме”.

Как сообщал УНИАН, парламент принял данный закон 16 января.

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме», вводится автоматическая фото- и видеофиксация следующих правонарушений: превышение ограничения скорости движения; проезд на запретительный сигнал регулирования дорожного движения; нарушение установленной для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или по пешеходным дорожкам; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

В случае фото- и/или видеофиксации одного из отмеченных правонарушений должностное лицо ГАИ на основании данных автоматизированной информационной системы устанавливает лицо, на которого зарегистрировано соответствующее транспортное средство.

Если транспортное средство зарегистрировано на физическое лицо, должностное лицо выносит постановление о наложении административного взыскания, которое направляется такому физическому лицу рекомендательным письмом с сообщением. К постановлению прилагается фотоснимок транспортного средства с изображением его номерного знака, сделанный в автоматическом режиме в момент совершения административного правонарушения.

Лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, на протяжении 10 дней со дня получения постановления должно оплатить штраф или обжаловать постановление в суде и доказать, что транспортное средство или его номерной знак выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, или в момент совершения правонарушения за рулем было другое лицо.