«Укрзализныця» открыла контакт-центр по организации грузоперевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в понедельник, 20 января, открыла контакт-центр по организации грузоперевозок, который усовершенствует процесс предоставления транспортных услуг для клиентов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«20 января торжественно открыт контакт-центр «Укрзализныци» по организации перевозок грузов. Благодаря новому сервису, созданному на базе структурного подразделения «Укрзализныци» ГП «Украинский транспортно-логистический центр», клиенты смогут получать полную информацию относительно организации перевозок грузов в одном месте», - говорится в сообщении.

Ключевой целью создания этого центра является усовершенствование качества предоставляемых услуг со стороны «Укрзализныци» для своих клиентов. Так центр будет обеспечивать информационную поддержку грузоотправителей и экспедиторов благодаря режиму онлайн общения с целью оперативного принятия решений проблемных вопросов, возникающих в ходе организации процесса грузоперевозок.

«Любой пользователь транспортной инфраструктурой получит здесь необходимую информацию о грузовых перевозках. Мы рассчитываем усовершенствовать качество обслуживания различных участников рынка грузоперевозок», - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виталия Жураковского.

Также сообщается, что этот контакт-центр в дальнейшем будет функционировать в качестве полноценного национального логистического координатора.

«На первом этапе контакт-центр сосредоточит свою работу на взаимодействии с грузоотправителями и операторами, а в перспективе он станет координатором всей логистической цепи, который будет обеспечивать взаимосвязь с различными организациями, ведомствами и министерствами», - цитирует пресс-служба директора «Украинского транспортно-логистического центра», на базе которого создан контакт-центр, Владимира Иващука.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) - структурное подразделение «Укрзализныци», которое начало свою работу с ноября 2011 года. Работа предприятия направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

ГП «УТЛЦ» использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса происходят дистанционно.

За два года работы вагонами УТЛЦ перевезено более 270 млн. тонн грузов, из них - 3,3% - в импортном сообщении, 21,4% - в экспортном, 74,7% - в пределах Украины и 0,6% - в транзитном сообщении. За этот период было заключено 1905 договоров о предоставлении услуг между клиентами-грузовладельцами, вагонными и операторскими компаниями по организации перевозок.