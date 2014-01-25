К 1 февраля Голубченко одобрит повышение проезда в Киеве до 3 грн

И. о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко намерен до 1 февраля подписать распоряжение о повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте города до 3 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Голубченко сказал журналистам после завершения аппаратного совещания КГГА, которое проходило в Печерской райгосадминистрации.

“Я думаю, что до 1 февраля я подпишу распоряжение. Но есть определенная процедура легализации. Поэтому нужно с этого момента (с момента подписания документа - УНИАН) посчитать, сколько нам нужно времени, чтобы оно вступило в действие”, - сказал Голубченко.

Он подтвердил намерения сделать тариф на проезд 3 грн на все виды транспорта, однако подчеркнул, что стоимость проездных билетов на месяц и другие сроки останется на нынешнем уровне.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя горгосадминистрации Михаил Костюк заявил 23 декабря, что проезд в общественном транспорте столицы подорожает с 1,5-2 грн до 3 грн до 25 января 2014 года.

В конце ноября председатель КГГА Александр Попов (позже отстраненный от должности) заявлял, что проезд в киевском транспорте подорожает с февраля.