В Херсонской области из-за разлива морской воды затруднено транспортное сообщение с Арабатской стрелкой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, вчера, 20 января, из-за сильного ветра на Азовском море поднялась вода, вследствие чего на автодороге Геническ-Стрелковое образовалась промоина длиной 10 метров, шириной 5 метров, высота воды – около 20 сантиметров.

Дорогу начало перемывать между двумя мостами.

Вчера в 20:00 было принято решение о перекрытии движения транспортных средств.

Электросеть и сеть водоснабжения не нарушены. На месте происшествия дежурил наряд ГСЧС, автомобиль ЗИЛ-130, автогрейдер местного райавтодора с двумя сотрудниками и экипаж ГАИ.

На месте также дежурят спасатели из Геническа. На мосту пролива Тонкий для предотвращения несчастных случаев осуществляется дежурство ГАИ и райавтодора. На данный момент ситуация стабилизировалась.

По состоянию на утро вторника, 21 января, уровень воды позволяет автотранспорту переезжать вброд затопленный участок дороги. Однако в районе промоины сохраняется сильный ветер.

В Управлении ГСЧС отметили, что в последние годы участились случаи перемывания морской водой автодороги Геническ - Стрелковое, что приводит к прекращению сообщения с населенными пунктами Арабатской стрелки. Многие это связывают с разворовыванием песка в больших количествах и уничтожением береговых укреплений.