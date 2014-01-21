Донецкая железная дорога за год отремонтировала около 500 пассажирских вагонов

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2013 году отремонтировала 497 пассажирских вагонов, что практически соответствует уровню 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, из них ДЖД капитально отремонтировала 92 вагона, остальные 405 - прошли деповский ремонт.

«В 2012 году ДЖД отремонтировала 504 пассажирских вагона, из них капитальным ремонтом - 107 единиц, деповским – 397», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в прошлом году работники железной дороги отремонтировали разными видами текущего ремонта 603 электросекции пригородных поездов, 135 вагонов дизель-поездов, а также капитально отремонтировали 2 секции пригородных электропоездов, каждая из которых состоит из двух вагонов.

Также сообщается, что в 2013 году в вагонных депо Донецкой железной дороги было отремонтировано 9,545 тыс. грузовых вагонов парка «Укрзализныци», в том числе 9,164 тыс. полувагонов, а также отремонтировано разными видами ремонта (деповским и капитальным) 5,330 тыс. грузовых вагонов, находящихся в собственности промышленных предприятий Донбасса.

По данным пресс-службы, железнодорожники также отремонтировали разными видами текущего ремонта 1,255 тыс. электровозов, 349 маневровых тепловозов, 117,5 грузовых тепловозов, а также на заводах было капитально отремонтировано 4 электровоза, 9 маневровых и 2 магистральных тепловозов.

"В 2013 году Донецкая железная дорога выполнила задания по ремонту подвижного состава", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Донецкая магистраль имеет самую мощную техническую базу по ремонту разного вида подвижного состава в Украине.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога, согласно проекту плана капитальных инвестиций на 2014 год, планирует приобрести 32 новых локомотива и 1665 полувагонов.

ДЖД в 2013 году сократила перевозки грузов по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139,044 млн тонн, а также увеличила перевозки пассажиров на 0,25% - до 57,5 млн человек.

Справка УНИАН. ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).