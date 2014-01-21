«Укрзализныця» в 2013 году сократила отчисления в бюджет и целевые фонды на 7,3%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в частности, перечисления в госбюджет за указанный период составили 3,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.