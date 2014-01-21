Lenovo намерена купить подразделение IBM по производству серверов

Китайская компьютерная компания Lenovo Group Ltd намерена купить подразделение корпорации IBM, специализирующееся на производстве бюджетных серверов, сообщает Reuters со ссылкой на близкие к компании источники.

Согласно сообщению, заключение сделки позволит Lenovo диверсифицировать свой бизнес на фоне сокращающегося рынка персональных компьютеров.

Компании начали вести переговоры о продаже бизнеса в прошлом году, однако ранее не смогли сойтись в цене.

Корпорация IBM надеялась получить за свое подразделение сумму от 4 млрд долл. до 6 млрд долл., в то время как Lenovo был готов предложить 2,5 млрд долл.

На сегодняшний день аналитики оценивают примерную стоимость серверного бизнеса IBM в сумму от 2,5 до 3 млрд долл.

По данным издания, если компании достигнут соглашения, сделка станет самой крупной в китайском IT-секторе за всю историю.

Справка УНИАН. Lenovo – один из крупнейших мировых производителей персональных компьютеров. Компания зарегистрирована в Сингапуре, штаб-квартира расположена в Перчейзе (штат Нью-Йорк, США), а основные операционные офисы — в Пекине (КНР). Число сотрудников составляет около 27 тыс. человек.

IBM - транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк, США). Компания является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.