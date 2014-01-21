Юго-Западная железная дорога за год отремонтировала 743 вагона

Вагоноремонтные предприятия Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) в 2013 году отремонтировали 743 пассажирских вагона, что на 1,9% больше показателя 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

"В течение 2013 года на вагоноремонтных предприятиях Юго-Западной железной дороги было отремонтировано 743 пассажирских вагона, что на 14 вагонов больше, чем в 2012 году", - говорится в сообщении.

В частности, из них ЮЗЖД капитально отремонтировала более 210 вагонов и более 530 прошли деповский ремонт.

Согласно сообщению, железнодорожники отремонтировали 41 СВ (спальный вагон), 296 купейных вагонов, 319 плацкартных, 55 - с местами для сидения, 19 вагонов РИЦ (международного стандарта) для курсирования в западноевропейском сообщении и 7 вагонов специального назначения, а также - 4 – багажных.

По данным пресс-службы, наибольшее количество вагонов было отремонтировано на базе пассажирского вагонного депо станции Бахмач - 441 вагон.

Юго-Западная магистраль напоминает, что своевременный ремонт вагонов гарантирует пассажирам безопасность движения поездов.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в рамках подготовки к зиме модернизировала 79,9 км путей и отремонтировала свыше 467,8 км.

ЮЗЖД в 2013 году перевезла 38,618 млн пассажиров в дальнем сообщении.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.