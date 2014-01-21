На Южной железной дороге за год произошло 11 ДТП

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году зафиксировала 11 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах, что на 4 случая больше, чем в 2012 году, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в результате ДТП за указанный период погибли 4 человека и 6 были травмированы.

"Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств из-за несоблюдения ими правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в 2012 году на Южной магистрали произошло 7 ДТП, в результате которых погиб один человек и 5 были травмированы.

Также сообщается, что ЮЖД в прошлом году капитально отремонтировала 10 переездов, а также оборудовала автоматической светофорной сигнализацией 2 переезда.

Пресс-служба отмечает, что на переездах систематически проводятся работы по замене шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков, регулировки устройств автоматической переездной сигнализации, а также принимаются меры по улучшению освещения переездов, некоторые из них оборудованы системой видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах Украины в 2013 году количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

Большинство случаев ДТП на железнодорожных путях и переездах в прошлом году произошло на Львовской и Юго-Западной магистралях - 24 и 22 случая соответственно. Одесская железная дорога зафиксировала 16 случаев, Донецкая - 13, Приднепровская - 7.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.