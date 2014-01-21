Количество случаев незаконного вмешательства в работу Южной железной дороги выросло на 53%

19:56, 21 января 2014
Транспорт/Связь
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В 2013 году значительно участились случаи несанкционированного вмешательства в деятельность ЮЖД

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году зафиксировала 29 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что почти на 53% больше показателей 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"В 2013 году значительно участились случаи несанкционированного вмешательства в деятельность ЮЖД. Так, в течение 2013 года зарегистрировано 29 таких случаев. Это почти на 53% превышает показатели 2012 года и на 93% - 2011 года. Всего в результате действий посторонних лиц было задержано 72 поезда на 56 часов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что были зафиксированы кражи элементов подвижного состава - 6 случаев, что привело к остановке поездов более чем на 30 минут, один случай хищения груза из вагонов, а также 10 случаев - сообщения об установлении взрывного устройства на вокзалах и поездах. При этом пресс-служба магистрали подчеркивает, что сообщения такого рода после проведения ряда проверок оказались ложными. В то же время было зафиксировано 4 случая выявления взрывчатки на инфраструктурных объектах.

Также сообщается, что было зафиксировано 2 случая наезда поезда на посторонние предметы на рельсах.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

ЮЖД за 11 месяцев 2013 года предупредила 67 краж грузов и имущества на 77,934 тыс. грн.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

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