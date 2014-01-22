В московском метро аптечные и газетные киоски переделают в комнаты досмотра

В московской подземке нельзя будет купить газету или лекарства, но зато появятся досмотровые комнаты

Московском метро нельзя будет купить газету или лекарства, но зато на 46 станциях появятся досмотровые комнаты с рентгеновскими установками, пишут "Известия".

Московская подземка уже заключила договор с тремя компаниями на поставку оборудования в комнаты досмотра. Фирмы «Диагностика-М» и «Медрентех» предоставят метро рентгеновские установки неконвейерного и конвейерного типа, а «Современные наукоемкие технологии» — стационарные рамочные металлодетекторы. Кроме того, ООО НПП «Экотест ЛТД» уже поставило в подземку первые 40 взрывозащитных контейнеров — пилотные боксы поставят на привокзальных станциях.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности столичный метрополитен расторгнул договор аренды с ООО «Буфет Метро» — компанией, открывшей десятки точек быстрого питания на станциях и переходах между ними. На освобожденных от киосков площадях будет размещено технологическое оборудование, в том числе досмотровые зоны.