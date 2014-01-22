Львовская железная дорога за год отремонтировала свыше 150 км путей

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году модернизировала и отремонтировала 150,47 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в 2013 году железнодорожники модернизировали 9,97 км путей, капитально отремонтировали 69,2 км, а также провели средний ремонт 71,3 км пути.

Кроме того, Львовская магистраль заменила 38 комплектов стрелочных переводов и отремонтировала еще 80.

Вместе с тем, в прошлом году путейщики капитально отремонтировали 15 железнодорожных переездов, а два переезда оборудовали автоматической светофорной звуковой сигнализацией.

По данным пресс-службы, Львовская железная дорога в 2013 году сократила на 10% количество участков временного восстановления бесстыкового пути, наличие которых влияет на плавность движения поездов, уменьшила количество предупреждений об ограничении скорости движения - на 53 предупреждения по сравнению с показателем 2012 года, а также существенно сократила протяженность километров железнодорожных путей, требующих ремонта - на 65,4 км по сравнению с соответствующим показателем 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2014 году модернизировать и отремонтировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км, из них 74 % - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.