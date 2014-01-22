Южная железная дорога недополучила свыше 45 млн грн за перевозку льготников

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году недополучила 45,617 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном секторах, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году ЮЖД перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 68,596 млн грн, а компенсаций получила 22,979 млн грн - 33,5% от суммы оказанных услуг.

Наибольшие компенсации из семи областей, на территории которых Южная магистраль обеспечивает транспортное обслуживание, железная дорога получает в Кировоградской (74,5%), Полтавской (71,6%) и Сумской (66,3%) областях.

Пресс-служба подчеркивает, что сложной остается ситуация с возмещением убытков в Харьковской области, в пределах которой осуществляется перевозка более 74% от общего количества пассажиров льготных категорий в целом по магистрали. Так, в 2013 году ЮЖД в пределах Харьковской области перевезла льготников на сумму 49,930 млн грн, а компенсацию получила 10,038 млн грн - 20,1% от суммы оказанных услуг.

Пресс-служба напоминает, что ситуация с возмещением убытков Южной магистрали за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий из года в год остается стабильно тяжелой. Так, в 2011 году было возмещено всего 30,6%, в 2012 - 40,6%, в 2013 - 33,5% от суммы оказанных услуг.

Данные по перевозкам пассажиров в 2013 году ЮЖД не указывает.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов «Укрзализныце» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам