Железные дороги Украины круглосуточно убирают снег из-за ухудшения погоды

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с неблагоприятными погодными условиями на железных дорогах Украины организовала круглосуточную работу по своевременной уборке снега на путях и объектах железнодорожной инфраструктуры, а также с образованием гололеда на контактной сети.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

"Работы по снегоуборке, очистке путей и стрелочных переводов продолжаются круглосуточно. Железнодорожники принимают все возможные меры для обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за последние сутки на железных дорогах работало 13 снегоочистительных путевых машин, которые вывезли 9450 куб. м снега, выполнив 27 рейсов.

Кроме того, 6,662 тыс. работников путевого хозяйства очистили от снега 57 подъездных путей на станциях и 6,325 тыс. стрелочных переводов.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные Гидрометцентра Украины, за последние сутки наибольшее количество снега выпало на территории Юго-Западной железной дороги. В частности, вблизи ст. Жмеринка высота снежного покрова достигла 19 см, в городах Хмельницкий и Чернигов - 17 см, в Олевске - 18 см, в Овруче - 16 см. Такого же уровня - 16 см - высота снежного покрова была зафиксирована и на территории Одесской магистрали в городе Вознесенск.

По данным главного путевого хозяйства "Укрзализныци", которыми располагает пресс-служба, за прошедшие сутки снегоочистительные путевые машины работали на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий ЮЗЖД; Харьков-Пассажирский, Основа, Максимовка, Люботин, Купянск-Сортировочная Южной железной дороги, а также на станции Вапнярка Одесской железной дороги.

Вместе с тем, железные дороги страны в этот период организовали постоянную работу по борьбе с образованием гололеда на устройствах электроснабжения. Так, по данным главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци", за последние сутки на участках, где образовался гололед, работали две специальные техники по обивке гололеда, два электровоза с вибропантографами и пневмобарабанами, шесть тепловозов с пневмобарабанами, а также применялись схемы плавки гололеда и профподогрева.

Также сообщается, что вышеуказанные виды работ в основном проводились на Приднепровской и Одесской железных дорогах, где было задействовано 75 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця» заявляла о подготовке вокзалов и вокзальных комплексов во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Справка УНИАН. В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлено 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлено 218 механизмов по обивке гололеда, 76 ед. пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.