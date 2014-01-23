Одесская железная дорога в 2013 году отремонтировала 31 переезд

Одесская железная дорога (ОЖД) в рамках «Отраслевой программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы» в прошлом году отремонтировала 31 железнодорожный переезд, из них капитально отремонтировала 18, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, на 31 переезде были заменены настилы старого типа на настилы из сборного железобетона, а на двух переездах – была улучшена видимость.

Вместе с тем, Одесская магистраль оборудовала переезды с автобусным движением устройствами переездной сигнализации на 3 км подъездного пути Княжево - Соколовка и пути №12 станции Кавуны. В то же время, ОЖД закрыла четыре переезда.

Пресс-служба подчеркивает, что ОЖД вкладывает значительные средства в ремонт и модернизацию переездов для создания безопасных условий водителям автотранспортных средств при пересечении этих участков.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога по состоянию на ноябрь 2013 года капитально отремонтировала 14 железнодорожных переездов.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. На балансе ОЖД эксплуатируется 733 переезда, из них 381 пересекают автобусные маршруты. 194 переезда обслуживаются дежурным работниками, 56 таких переездов оборудованы шлагбаумами для перекрытия автодорог на всю ширину проезжей части. Из 539 переездов без дежурного - 432 оборудованы устройствами переездной сигнализации.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.