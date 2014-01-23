Количество ДТП на Донецкой железной дороге увеличилось на 60%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2013 году зафиксировала 13 случаев дорожно-транспортных путешествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах, что на 5 случаев (на 62,5%) больше, чем в 2012 году, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в 12 случаях транспортные средства были сбиты поездами, в одном - автомобиль въехал в бок состава.

Кроме того, в ДТП за указанный период погибли 4 человека и 9 были травмированы, а в 2012 году был зафиксирован только один смертельный случай.

«Все случаи ДТП произошли с участием личных транспортных средств, вины Донецкой железной дороги, согласно совместным с ГАИ актам, нет», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, наибольшее количество ДТП (10 случаев) произошло на переездах, оборудованных сигнализацией без дежурного, по причине нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в результате которых погибли 23 человека и 27 были травмированы.

Большинство случаев ДТП на железнодорожных путях и переездах в прошлом году произошло на Львовской и Юго-Западной магистралях - 24 и 22 случая соответственно. Одесская железная дорога зафиксировала 16 случаев, Южная - 11, Приднепровская - 7.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины № 4950 - VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом», штрафы за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, составляют до 50-70 не облагаемых налогом минимумов (850-1190 гривен) с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

За это же правонарушение водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года или арестован на 7-10 суток. Для перевозчиков наказание - лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.