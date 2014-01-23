«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к месту проведения зимних Олимпийских игр

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с целью удовлетворения спроса на пассажирские перевозки в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи (Россия) назначила дополнительные рейсы поезда № 18/17 по маршруту Киев – Адлер в период с 24 января по 23 февраля 2014 года, за исключением 15 февраля, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Укрзализныця изменила периодичность курсирования поезда № 18/17 Киев - Адлер. Так, с 24 января по 23 февраля 2014 года поезд будет отправляться из Киева ежедневно (кроме 15 февраля)», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вышеуказанный поезд будет отправляться из Киева в 15:07 и прибывать в Сочи на следующий день в 22:42.

После завершения Олимпийских зимних игр поезд № 18/17 Киев - Адлер будет курсировать по действующему графику - через день.

По данным пресс-службы, в целом перевозки пассажиров из Украины к месту проведения зимних Олимпийских игр в Сочи будут обеспечиваться тремя парами поездов.

«Кроме вышеупомянутого поезда, жители Украины смогут воспользоваться поездами формированием железных дорог стран-соседей. В частности, поезд № 23/24 Москва - Адлер с 25 января по 21 февраля будет курсировать ежедневно. Также к услугам наших граждан поезд № 302/301 Минск - Адлер, который будет отправляться из Минска с 22 января по 20 февраля 2014 года через день по четным числам», - уточняют в пресс-службе.

Также сообщается, что продажа билетов на поезда железных дорог других стран, которые проходят через территорию Украины, открывается после того, как поезд пересечет границу с Украиной.

Пресс-служба подчеркивает, что при значительном увеличении пассажиропотока из Украины в Сочи, «Укрзализныця» готова рассмотреть возможность назначения дополнительных поездов.

Напомним, ХXII зимние Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в городе Сочи (Россия).