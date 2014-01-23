Приднепровская железная дорога недополучила 25 млн грн за перевозку льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году недополучила 25,559 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году ПЖД перевезла 6,809 млн пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, (на 1,4% больше, чем в 2012 году) на сумму 59,075 млн грн, при этом получила 33,516 млн грн компенсации - на 7,4% меньше, чем в 2012 году, или 56,7% от суммы оказанных услуг.

Пресс-служба подчеркивает, что хроническая задолженность за перевозку льготников осложняет темпы повышения качества услуг для пассажиров и обновления подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов «Укрзализныце» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,670 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.