Украинские авиакомпании за год перевезли 8,1 млн человек

Украинские авиакомпании в 2013 году перевезли 8,1 млн человек, что соответствует уровню 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

Согласно сообщению, авиаперевозки пассажиров на международных рейсах увеличились на 1,1% - до 6,897 млн пассажиров, при этом на регулярных рейсах перевозки сократились на 6,6% - до 4,385 млн человек.

Кроме того, перевозка грузов и почты сократилась на 19,1% - до 99,2 тыс. тонн.

По данным Госавиаслужбы, в 2013 году украинские авиакомпании сократили количество выполненных рейсов на 9,5% - до 96 тыс. Из них в международном направлении - 71,6 тыс. рейсов.

В течение 2013 года на рынке пассажирских авиаперевозок работало 40 авиакомпаний, среди которых 33 - отечественные. Лидерами, по итогам 2013 года стали «Международные авиалинии Украины», рост пассажиропотока которой составил 69,5%, «Визз Эйр Украина» - рост на 58,1%, «ЮТэйр-Украина» - увеличение пассажиропотока в 2,3 раза, и «Роза Ветров», несмотря на сокращение пассажиропотока - на 15,6%.

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Как сообщал УНИАН, авиакомпании Украины в 2012 году увеличили пассажирские перевозки на 8% – до 8,1 млн пассажиров. Перевозки грузов авиационным транспортом Украины по итогам 2012 года выросли на 24,7% по сравнению с 2011 годом – до 0,1 млн тонн.