Железные дороги продолжают круглосуточную уборку снега

Железные дороги страны в связи с ухудшением погодных условий продолжают круглосуточно убирать снег на путях и объектах железнодорожной инфраструктуры, а также предотвращать образование гололеда на устройствах электроснабжения, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

«С целью обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров и грузов даже в сложных погодных условиях на железных дорогах Украины круглосуточно продолжаются работы по уборке снега, очистка от него путей и стрелочных переводов, а также борьба с налипанием снега на контактной сети», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци», за прошедшие сутки на железных дорогах работало 25 единиц снегоочистительной спецтехники, которые вывезли 19860 куб. м снега, выполнив 57 рейсов.

Кроме того, 9,829 тыс. работников путевого хозяйства очистили от снега 110 подъездных путей на станциях и 12,549 тыс. стрелочных переводов.

Также сообщается, что за указанное время наибольшее количество снега выпало на территории Юго-Западной железной дороги. В частности на станции Хутор Михайловский высота снежного покрова достигла 22 см. Снегоочистительные путевые машины круглосуточно работали на станциях и перегонах пяти железных дорог – Приднепровской, Южной, Юго-Западной, Львовской и Одесской.

Вместе с тем, железные дороги продолжают бороться с образованием гололеда на устройствах электроснабжения. По информации главного управления электрификации и электроснабжения ведомства, за последние сутки на участках, где образовался гололед, работало 14 единиц специальной техники по оббиванию гололеда, 4 тепловоза с пневмобарабанами, а также применялись схемы плавки гололеда и профподогрева.

Также сообщается, что вышеуказанные виды работ также проводились на Донецкой и Одесской железных дорогах, где было задействовано 85 человек.

Как сообщал УНИАН, 21 января на железных дорогах работало 13 снегоочистительных путевых машин, которые вывезли 9450 куб. м снега, выполнив 27 рейсов. Кроме того, 6,662 тыс. работников путевого хозяйства очистили от снега 57 подъездных путей на станциях и 6,325 тыс. стрелочных переводов.

Ранее "Укрзализныця» заявляла о подготовке вокзалов и вокзальных комплексов во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Справка УНИАН. В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлено 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлено 218 механизмов по обивке гололеда, 76 ед. пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.

«Укрзализныця» также подготовила к зиме стрелочные переводы: 637 отремонтировала средним ремонтом, 342 заменила на пригодные к использованию, 211 - на новые. Кроме того, 22,3 тыс. стрелочных переводов оборудованы электрообогревом и 14,3 тыс. - системой пневмообдува. Для обеспечения этих систем на железных дорогах работают 267 компрессорных станций.