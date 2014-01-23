На Донецкой железной дороге увеличился непроизводственный травматизм

На станциях и перегонах Донецкой железной дороги (ДЖД) в 2013 году из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 26,7% - до 133 случаев, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в прошлом году увеличилось количество травм со смертельным исходом по сравнению с 2012 годом на 20% - до 76 случаев с 63.

Пресс-служба отмечает, что подавляющее большинство травмированных составляли мужчины - 89 человек, 51 из них погиб. Также среди травмированных было пятеро детей, в том числе один погиб.

По данным пресс-службы, 56% таких случаев произошли в дневное время суток в основном на самых грузонапряженных станциях и участках обслуживания дистанций пути Ясиноватской и Краснолиманской дирекций железнодорожных перевозок.

Также сообщается, что 75 непроизводственных травм произошло во время хождения людей по путям и 18 - во время прохождения путей в неустановленных местах.

Нарушение правил безопасности на железнодорожных объектах влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству, и в этой связи за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах на ДЖД был задержан 451 человек, 424 из которых были оштрафованы на 14,42 тыс. грн.

Также сообщается, что в качестве профилактики травматизма соответствующие структурные подразделения регулярно проводят разъяснительную работу среди населения по «Правилам безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины». Эти правила также размещены в вагонах пассажирских и пригородных поездов.

Пресс-служба напоминает, что переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями и переездами. На станциях, где мосты и тоннели отсутствуют, граждане должны переходить пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося поезда или локомотива.

Как сообщал УНИАН, количество ДТП на Донецкой железной дороге в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 62,5% - до 13 случаев.

Донецкая железная дорога в 2013 году увеличила перевозки пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,25% - до 57,5 млн человек.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.