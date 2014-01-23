Донецкая железная дорога за год недополучила 38,5 млн грн за перевозку льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2013 году недополучила 38,493 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном секторах, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году ДЖД перевезла 5,773 млн пассажиров льготных категорий, из них 989,775 тыс. человек в дальнем сообщении и 4,783 млн - в пригородном сообщении на сумму 59,954 млн грн, а компенсаций получила свыше 21 млн грн - 35% от суммы оказанных услуг.

По данным пресс-службы, задолженность Донецкой и Луганской госадминистраций за 2013 год составила 18,675 млн грн и 2,137 млн грн, соответственно.

Также сообщается, что Донецкая железная дорога недополучила 12,106 млн грн за перевозки студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений в дальнем сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, ДЖД ожидает возмещения расходов в размере 5,572 млн грн за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет, компенсация за перевозку которых не осуществлялась много лет.

«При этом Донецкая железная дорога была и остается исправным налогоплательщиком, надежным и безотказным партнером в предоставлении транспортных услуг для всех категорий граждан по заниженным социально-ориентированным тарифам», - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги от пассажирских перевозок в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 923 млн грн.

В 2013 году ДЖД перевезла свыше 57,5 млн пассажиров, из них 10,3 млн - в дальнем сообщении и 47,2 млн - в пригородном, отправив 15,554 тыс. поездов дальнего следования и 62,03 тыс. пригородных.

"Укрзализныця" в 2013 году недополучила 424,1 млн грн от государственных и местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.