Доходы железных дорог за год сократились до 51,9 млрд грн

Доходы железных дорог Украины от обычной деятельности в 2013 году сократились на 7,8% — до 51,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце").

«За прошлый год железные дороги Украины получили на 3,5 млрд грн меньше доходов от обычной деятельности, чем было запланировано, и на 4,4 млрд грн меньше, чем в 2012 году», - говорится в сообщении.

По данным «Укрзализныци», среднемесячная заработная плата железнодорожников на конец 2013 года увеличилась по сравнению с 2012 годом на 5,7% - до 3,973 тыс. грн.

Пресс-служба подчеркивает, что общий финансовый результат работы железных дорог Украины за прошлый год позитивный.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн, из них перечисления в госбюджет составили 3,8 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Грузооборот в 2013 году составил 224,4 млрд т/км, что на 5,6% меньше показателя 2012 года, а пассажирооборот - 49 млрд пасс./км, что на 0,4% меньше 2012 года.

Доходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2012 года, по предварительным данным, сократились на 0,9 млрд грн — до 56,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

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