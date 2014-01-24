«Укрзализныця» за сутки задействовала 31 единицу снегоочистительной техники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 23 января задействовала для расчистки снега на путях и объектах железнодорожной инфраструктуры 31 единицу снегоочистительной путевой техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные Главного управления путевого хозяйства ведомства.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки на железных дорогах работала 31 единица снегоочистительной спецтехники, которая вывезла 18695 куб. м снега, выполнив 65 рейсов.

Кроме того, 5,618 тыс. работников путевого хозяйства очистили от снега 145 подъездных путей на станциях и 7,185 тыс. стрелочных переводов.

«Железнодорожники обеспечивают бесперебойное движение поездов в период зимней непогоды», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что за указанное время наибольшее количество снега выпало на территории Южной и Юго-Западной железных дорог. В частности, на станции Сянки Львовской железной дороги высота снежного покрова достигла 50 см, Хутор – Михайловский - 24 см, Коростень и Жмеринка Юго-Западной железной дороги - 15 см, Харьков Южной магистрали - 16 см, Пятихатки Приднепровской железной дороги - 15 см, Вапнярка Одесской железной дороги - 15 см.

Как сообщал УНИАН, 21 января на железных дорогах работало 13 снегоочистительных путевых машин, которые вывезли 9450 куб. м снега, выполнив 27 рейсов.

22 января на железных дорогах работало 25 единиц снегоочистительной спецтехники, которые вывезли 19860 куб. м снега, выполнив 57 рейсов.

Ранее "Укрзализныця» заявляла о подготовке вокзалов и вокзальных комплексов во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Справка УНИАН. В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлено 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлено 218 механизмов по обивке гололеда, 76 ед. пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.

«Укрзализныця» также подготовила к зиме стрелочные переводы: 637 отремонтировала средним ремонтом, 342 заменила на пригодные к использованию, 211 - на новые. Кроме того, 22,3 тыс. стрелочных переводов оборудованы электрообогревом и 14,3 тыс. - системой пневмообдува. Для обеспечения этих систем на железных дорогах работают 267 компрессорных станций.