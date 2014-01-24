Количество случаев порчи и хищения имущества на ПЖД увеличилось на 46%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году зафиксировала 54 случая хищения, порчи и разукомплектации элементов пригородного подвижного состава на сумму 85,5 тыс. млн грн, что на 45,95% больше, чем в 2012 году, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

«За 2013 год количество случаев порчи и разукомплектования пригородного подвижного состава на Приднепровской железной дороге увеличилось на 45,9% (54 случая против 37 - в 2012 году), что соответственно повлекло увеличение убытков с учетом восстановления с 68,9 тыс. грн до 85,5 тыс. грн (+24,1%)», – говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность магистрали ПЖД в пригородном сообщении правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел.

Пресс-служба отмечает, что наиболее распространенными действиями посторонних лиц, наносивших вред имуществу Приднепровской магистрали, были случаи раскрашивания и битья стекол в вагонах пригородных поездов. Так, ПЖД за указанный период зафиксировала 21 случай раскрашивания моторвагонного подвижного состава и 24 случая - битья стекол.

Как сообщал УНИАН, работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

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"Укрзализныця" по итогам 2013 года отметила рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 260 случаев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.