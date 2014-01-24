Южная железная дорога сократила пассажироперевозки в дальнем сообщении на 45,3%

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2012 годом на 45,3% - до 10,675 млн человек, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, поезда дальнего следования формирования Южной железной дороги перевезли 9,875 млн пассажиров, а транзитные поезда перевезли свыше 800 тыс. человек.

По данным пресс-службы, в прошлом году курсировало 43 поезда по графику и 4 дополнительных, в том числе дизель- и электропоезда повышенной комфортности, которые выполнили 22,5 тыс. рейсов.

Также сообщается, что большинство билетов во внутреннем сообщении ЮЖД реализовала в крымском направлении – 173,822 тыс., а в межгосударственном сообщении большинство билетов было реализовано в московском направлении - 180,403 тыс.

Читайте такжеДоходы железных дорог за год сократились до 51,9 млрд грнКак сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2012 году перевезла 78,5 млн пассажиров, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в том числе в дальнем сообщении количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 5,7% - до 19,5 млн пассажиров.

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году недополучила 45,617 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.