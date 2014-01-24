Приднепровская железная дорога выделила на модернизацию электроснабжения свыше 23 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году выделила на модернизацию основных средств электроснабжения 23,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, железнодорожники модернизировали контактные сети на основных направлениях грузового и пассажирского движения, а также тяговые подстанции, подвижной состав и устройства электроснабжения.

В частности, на участках Пятихатки – Днепропетровск – Чаплино, Лозовая – Синельниково-1 – Симферополь, Запорожье – Днепропетровск – Лозовая было заменено 266 опор контактной сети, более 8 км изношенного контактного провода, свыше 15 км несущего троса, а также проведен ряд других работ, общая стоимость которых составила около 19 млн грн.

Также сообщается, что ПЖД потратила свыше 2,6 млн грн на модернизацию аккумуляторных батарей на тяговых подстанциях железнодорожных станций Никополь, Верховцево, Синельниково, Почтовая, Утишна, Плотина, Девладово, более 2 млн грн на модернизацию основных средств электроснабжения - светильников , опор и других устройств, а также модернизировала подвижной состав на сумму свыше 2,6 млн грн.

Кроме того, в прошлом году парк спецтехники службы электроснабжения пополнился новой испытательной системой, кабельной передвижной электротехнической лабораторией, двумя автоподъемниками и пр.

По данным пресс-службы, в текущем году Приднепровская магистраль планирует полностью электрифицировать направление Камыш-Заря – Пологи – Запорожье, провести масштабную реконструкцию станции Днепропетровск-Главный, а также выполнить техническое переоснащение контактной сети на участках Лозовая – Синельниково – Севастополь и Пятихатки - Днепропетровск – Чаплино.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2012 году заявила о необходимости ежегодно в период с 2014 по 2017 годы выделять на ремонт и модернизацию основных средств электроснабжения не менее 1,55 млрд грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,670 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.