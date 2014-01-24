Пяти авиакомпаниям выдали права на рейсы из областных центров Украины

Комиссия по формированию и реализации государственной политики в сфере эксплуатации воздушных линий Министерства инфраструктуры и Государственной авиационной службы выдала авиакомпаниям «Международные авиалинии Украины», «Визз Эйр Украина», «Роза ветров», «Хорс» и «Урга» права на выполнение международных и внутренних рейсов из областных центров Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, по результатам рассмотрения заявлений авиаперевозчиков комиссия предоставила авиакомпании «Визз Эйр Украина» права на выполнение международных регулярных рейсов на линии Донецк-Будапешт (Венгрия), авиакомпании «Роза ветров» - на линиях Киев-Ларнака (Кипр) и Киев-Салоники (Греция), авиакомпании «Международные авиалинии Украины» - на линии из Киева в Римини, из основных региональных аэропортов Одессы, Харькова, Львова, Донецка в Бургас (Болгария), Энфиду (Тунис), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция), а также на ряд других курортных направлений.

Вышеуказанная комиссия также удовлетворила заявления авиакомпаний «Хорс» и «Урга» о назначении на линию Киев-Черновцы.

Как сообщал УНИАН, порядок предоставления прав на выполнение рейсов авиакомпаниями, работающими в Украине, закреплен приказом Мининфраструктуры и определяет четкий механизм допуска авиаперевозчиков к конкретным воздушным линиям.

В период с мая по октябрь 2013 года комиссия предоставила 235 прав на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных рейсов, в том числе 203 права в период зимней навигации 2013-2014 года.

Справка УНИАН. В течение 2013 года на рынке пассажирских авиаперевозок работало 40 авиакомпаний, среди которых 33 отечественные. Лидерами по итогам 2013 года стали «Международные авиалинии Украины», пассажиропоток которых вырос на 69,5%, «Визз Эйр Украина» (на 58,1%), «ЮТэйр-Украина» (в 2,3 раза) и «Роза ветров», несмотря на сокращение пассажиропотока на 15,6%.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.