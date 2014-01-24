Контакт-центр «Укрзализныци» по организации грузоперевозок обслужил первых клиентов

Контакт-центр по организации грузовых перевозок, открытый Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныцей») 20 января на базе ее структурного подразделения ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), предоставил информационную поддержку первым 60 клиентам, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«За первые три дня работы в контакт-центр «Укрзализныци» по организации грузовых перевозок поступило более 60 обращений в телефонном режиме», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, центр обеспечивает информационную поддержку грузоотправителей и экспедиторов благодаря режиму онлайн-общения с целью оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в ходе организации процесса грузоперевозок.

Большинство первых обращений от участников перевозочного процесса касались согласования плана перевозок, порядка заключения договора, оплаты за перевозки, а также оформления документов в автоматизированной системе.

В пресс-службе подчеркнули, что контакт-центр работает над постепенным расширением перечня сервисных услуг. В частности, планируется ускорить процесс обмена информацией между различными участниками транспортного рынка, увеличить объем доступной информации и количество одновременно обслуживаемых клиентов, а также развивать международные связи.

«В перспективе такой шаг позволит достичь кооперации всех субъектов транспортного рынка, обеспечит решение для клиента в режиме онлайн любых вопросов по организации перевозок по принципу «от двери к двери», - подчеркнули в пресс-службе.

Этот контакт-центр в перспективе будет обеспечивать взаимосвязь с различными организациями, ведомствами и министерствами. В этой связи в настоящее время разрабатывается схема сервисной поддержки с использованием различных информационных ресурсов, в частности данных УТЛЦ.

Также сообщается, что текущая работа специалистов контакт-центра будет заключаться в предоставлении исчерпывающей информации касательно контрагентов «Укрзализныци» и УТЛЦ, в частности, это министерства и ведомства, которые выполняют согласительные, контрольные и вспомогательные функции в отношении логистического процесса грузоперевозок, предприятия смежных видов транспорта, а также иностранные логистические компании, которые будут выступать в качестве партнеров УТЛЦ.

Как сообщает пресс-служба, «Укрзализныця» в дальнейшем планирует объединить информационную базу контакт-центра с базами контрагентов УТЛЦ и открытыми информационными базами. В частности, контакт-центр планирует взаимодействовать с Администрацией морских портов, операторами/владельцами подвижного состава, грузоотправителями и грузополучателями, перевозчиками третьих стран, экспедиторскими, судоходными и стивидорными компаниями, брокерами и др.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 20 января открыла контакт-центр по организации грузоперевозок на базе своего структурного подразделения ГП «Украинский транспортно-логистический центр», который усовершенствует процесс предоставления транспортных услуг для клиентов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) - структурное подразделение «Укрзализныци», которое начало свою работу в ноябре 2011 года. Работа предприятия направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

УТЛЦ использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса осуществляются дистанционно.