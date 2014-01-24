Приднепровские железнодорожники за год получили 26 млн грн по страховым полисам

Работники Приднепровской железной дороги (ПЖД) в прошлом году воспользовались страховыми медицинскими полисами на сумму свыше 25,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В прошлом году работники Приднепровской магистрали воспользовались страховыми медицинскими полисами более чем в 16 тыс. случаев на общую сумму свыше 17,3 млн грн, а пенсионеры предприятия - более чем в 10 тыс. случаев на общую сумму свыше 8,4 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на начало 2014 года на Приднепровской магистрали было застраховано 83,397 тыс. сотрудников, из которых 33,106 тыс. – пенсионеры.

Также сообщается, что в прошлом году за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели работы 535 приднепровских железнодорожников были поощрены государственными, правительственными и ведомственными наградами - медалями, орденами, почетными грамотами, подарками и денежными премиями от высших отраслевых учреждений.

Справка УНИАН. С 1 ноября 2013 года на Приднепровской железной дороге действует новая программа добровольного медицинского страхования (ДМС) «Стандарт-4», которая значительно расширяет для работников отрасли возможности получать необходимую медицинскую помощь, в частности, проходить диагностические обследования, получать возмещение расходов за хирургические вмешательства, приобретение лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и т.д.

Приднепровская железная дорога рассматривает медицинское страхование как средство социальной защиты своих работников и мотивации их к улучшению качества работы персонала и оплачивает половину стоимости ДМС за своих сотрудников и полную стоимость - за пенсионеров.