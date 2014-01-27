«Укрзализныця» с 15 февраля изменит график поезда Трускавец – Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 15 февраля 2014 года изменит график курсирования поезда № 50/49 по маршруту Трускавец – Киев, что позволит сократить время в пути почти на два часа, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, начиная с 15 февраля, поезд будет отправляться на постоянной основе из Трускавца в 20:10 и прибывать в Киев в 7:15. До 15 февраля круглогодичный поезд будет курсировать по действующему графику: отправление из Трускавца в 19:46, прибытие в столицу в 8:39.

В обратном направлении поезд № 49 Киев - Трускавец будет курсировать без изменений и отправляться из Киева в 20:18 и прибывать в Трускавец в 9:01. Таким образом, время пребывания в пути по вышеуказанному маршруту сократится на один час и 48 минут.

По данным пресс-службы, средняя населенность поезда № 50/49 сообщением Трускавец - Киев в 2013 году составляла 95% (715 пассажиров).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с целью удовлетворения спроса на пассажирские перевозки в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи (Россия) назначила дополнительные рейсы поезда № 18/17 по маршруту Киев – Адлер в период с 24 января по 23 февраля 2014 года, за исключением 15 февраля.

В целом перевозки пассажиров из Украины к месту проведения зимних Олимпийских игр в Сочи будут обеспечиваться тремя парами поездов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.