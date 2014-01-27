«Укрзализныця» увеличила отправку грузов с использованием унифицированной накладной

Железные дороги Украины по итогам 2013 года увеличили отправку грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС в 1,6 раза - до 57,8 тыс. отправок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за указанный период по унифицированной накладной ЦИМ/СМГС было осуществлено 31,203 тыс. отправок на экспорт (из них 2,675 тыс. контейнерных и 28,528 тыс. вагонных) и 1,161 тыс. отправок на импорт (из них 665 контейнерных и 496 вагонных).

При этом в транзитном сообщении с использованием унифицированной накладной осуществлено 25,45 тыс. отправок (из них 14,095 тыс. контейнерных и 11,355 тыс. вагонных).

Основным грузом, который перевозился в 2013 году по унифицированной накладной на экспорт, среди контейнерных отправок были пустые контейнеры под погрузку в направлении Румынии, среди вагонных отправок - лес и лесоматериалы, металлопрокат, химические удобрения, кварцит, сахар и другие грузы.

Основным грузом на импорт с использованием вышеуказанной накладной среди контейнерных отправок были лесоматериалы, деревостружечные плиты и пустые собственные контейнеры, среди вагонных отправок - плиты ДСП, сталь, бензин.

Основными транзитными грузами по унифицированной накладной среди контейнерных отправок были запчасти к автомобилям, пустые контейнеры, деревянная тара, среди вагонных отправок - возвращение собственных пустых полувагонов, цистерн, сахар, мебель, бумага.

Кроме того, в 2013 году по указанной накладной в Украину осуществлялись перевозки из Румынии, Чехии, Словакии, Германии.

Транзитом по территории Украины в Казахстан осуществлялись перевозки из Румынии и Молдовы, а также в Россию из Румынии, Чехии и Словакии.

"Использование ЦИМ/СМГС, которая является единственным перевозочным документом для стран с различным транспортным правом, способствует упрощению железнодорожных перевозок для грузоотправителей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году осуществили 35,2 тыс. отправок грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе более 12 тыс. - транзитом по территории Украины.

Справка УНИАН. Перевозочный документ - унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада, поскольку в международном грузовом сообщении действуют различные правовые системы по перевозке грузов (ЦИМ и СМГС).

Использование унифицированной накладной упрощает процедуру пересечения границы, ускоряет движение грузов через границу, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом из стран Европы в страны Азии, повышает эффективность товарооборота, улучшает качество обслуживания и уменьшает транспортные расходы грузоотправителей.

Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято на 34-й сессии Совета министров транспорта Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 13-15 июня 2006 года в Софии.