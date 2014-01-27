Днепропетровский ж/д вокзал увеличил отправку поездов в 1,6 раза

Один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги (ПЖД) Днепропетровск-Главный в 2013 году отправил 27,679 тыс. поездов, что в 1,57 раза больше, чем в 2012 году, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, в дальнем сообщении со станции Днепропетровск-Главный было отправлено 13,241 тыс. поездов, в пригородном - 14,438 тыс. поездов.

По данным пресс-службы, железнодорожники в прошлом году приняли 76,353 тыс. единиц ручной клади в автоматических и стационарных камерах хранения вокзала.

Среди дополнительных услуг, предлагаемых железнодорожным вокзалом, в 2013 году свыше 4,465 тыс. пассажиров воспользовались комнатами отдыха центрального вокзала Днепропетровска, а также 2,572 тыс. человек воспользовались залом ожидания для пассажиров с детьми.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога за 2012 год отправила и приняла на станции Днепропетровск-Главный 17,531 тыс. поездов.

Приднепровская железная дорога в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,670 млн пассажиров.

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Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.