Юго-Западная железная дорога увеличила перевозку грузов на 3%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2013 году увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,9% - до 37,720 млн тонн с 36,641 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в прошлом году ЮЗЖД увеличила перевозку грузов в экспортном сообщении по сравнению с 2012 годом на 8,2% - до 21,68 млн тонн, а грузоперевозки во внутреннем сообщении сократились на 3,4% - до 16,04 млн тонн.

За отчетный период ЮЗЖД было ввезено 29,740 млн тонн импортных грузов, что на 3,4% больше показателя 2012 года.

Объем перевозки транзитных грузов, проходящих на участках Юго-Западной магистрали, которые были перевезены другими железными дорогами Украины, в 2013 году также сократился по сравнению с 2012 годом на 4,02% - до 16,01 млн тонн.

По данным пресс-службы, наибольший объем перевезенных грузов в прошлом году приходился на стройматериалы - 20,73 млн тонн, далее следуют зерновые грузы - 6,11 млн тонн, лесные грузы – 2,49 млн тонн, промышленное сырье – 1,43 млн тонн, цемент - 1,28 млн тонн, нефть и нефтепродукты - 1,27 млн тонн и другие виды грузов.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в 2012 году увеличила перевозку грузов на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 36,6 млн тонн.

Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога" в 2012 году увеличило чистый доход на 5,3% - до 9,872 млрд грн с 9,375 млрд грн в 2011 году.

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Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

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