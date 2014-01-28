«Укрзализныця» с начала года увеличила перевозку грузов на 2,8%

Объем грузов, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины с 1 по 26 января 2014 года, составил 22,9 млн тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

«С 1 по 26 января 2014 года «Укрзализныця» погрузила 22,9 млн тонн грузов, или 357,208 тыс. вагонов. Это на 2,8% больше, чем было погружено за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на железных дорогах страны за указанный период увеличилась погрузка следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: погрузка каменного угля - на 12,1% - до 6,7 млн тонн, руды – на 2% - до 5,4 млн тонн, зерна – на 23,6% - до 2 млн тонн, металлов – на 7,6% - до 2,2 млн тонн, флюсов – на 1,3% - до 1 млн тонн.

Кроме того, на железных дорогах страны за указанный период сократилась погрузка следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: погрузка соли – на 44,5% - до 76,2 тыс. тонн, удобрений – на 32,1% - до 501,2 тыс. тонн, нефтяных грузов – на 20,4% - до 268,9 тыс. тонн, строительных грузов – на 6,2% - до 1,5 млн тонн.

По данным пресс-службы, среди всех железных дорог Украины, Донецкая железная дорога с начала года увеличила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 7,7% - до 9 млн тонн, Юго-Западная магистраль также увеличила грузоперевозки на 5,6% - до 1,9 млн тонн.

Южная железная дорога увеличила перевозку грузов на 8,3% - до 2,1 млн тонн, а Приднепровская железная дорога сократила перевозку грузов на 1,4% - до 7,5 млн тонн.

Также сообщается, что Одесская железная дорога с начала года сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,3% - до 1,4 млн тонн, а Львовская магистраль также сократила грузоперевозки на 9% - до 1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.