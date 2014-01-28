Украина 14 марта планирует подписать соглашение о едином небе с ЕС

Украина намерена 14 марта подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник.

"Если будет подписано соглашение 14 марта - то мы будем работать над нормативными документами. Необходимо будет принять 84 регуляции, из которых выходят еще 400 нормативных документов", - сообщил Колесник.

По его словам, это является основной задачей Госавиаслужбы в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Украина и Европейский союз парафировали Соглашение о совместном авиапространстве на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.