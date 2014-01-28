Убытки ПЖД от незаконного вмешательства в ее работу увеличились в 4 раза

Ущерб Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличился по сравнению с 2012 годом в 4 раза - до 102,9 тыс. грн с 25,7 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году ПЖД зафиксировала 37 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта, что почти на 14% случаев меньше, чем в 2012 году.

Пресс-служба отмечает, что большинство фактов незаконного вмешательства было зафиксировано на кражах элементов подвижного состава и грузов - 18 случаев, а также 2 случая - сообщения о закладке взрывчатки в поездах, на вокзалах и станциях.

Также сообщается, что Приднепровская магистраль зафиксировала 3 случая нахождения посторонних предметов на рельсах, что привело к наезду на них подвижного состава, по 2 случая - перекрытия движения поездов посторонними лицами и бросания различных предметов в поезда, а также один случай насильственных действий в отношении работников отрасли.

По данным пресс-службы, в результате несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность железной дороги в прошлом году увеличилось количество задержанных поездов по сравнению с показателем 2012 года на 30,2% - до 69 поездов на 65,5 часов с 53 поездов. В частности, 7 поездов - в результате ДТП на железнодорожных путях и переездах, что привело к задержке поездов в среднем на 7 часов 19 мин.

Также сообщается, что 9 случаев задержки поездов в 2013 году были связаны с выявлением и обезвреживанием устаревших боеприпасов, найденных на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также в самом подвижном составе.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году зафиксировала 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн, в результате чего было задержано 484 поезда в суммарном количестве на 411 часов.

Приднепровская железная дорога в 2013 году зафиксировала 54 случая вандализма в пригородных поездах на 85,5 тыс. грн, что на 45,95% случаев больше, чем в 2012 году.

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Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от двадцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

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