Для борьбы со снегом за сутки были задействованы почти 7 тыс. железнодорожников

Железные дороги для обеспечения движения поездов в сложных метеоусловиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки 6,7 тысяч железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

«Работы по снегоуборке, очистке путей и стрелочных переводов продолжаются круглосуточно… Железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы даже в сложных погодных условиях обеспечивать перевозки пассажиров и грузов», - говорится в сообщении.

Кроме того, 211 человек были задействованы на Приднепровской и Одесской железных дорогах на работах по борьбе с налипанием снега на контактной сети.

Согласно сообщению, наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Сянки Львовской железной дороги - 20 см, Хутор-Михайловский Юго-Западной магистрали - 23 см, Днепропетровск Приднепровской железной дороги - 20 см, Помошная и Знаменка Одесской магистрали - 20 см, Волноваха - 9 см и Амвросиевка - 12 см Донецкой железной дороги.

Для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей железнодорожники задействовали 12 снегоочистительных машин, которые вывезли 7100 куб. м снега, выполнив 21 рейс.

Также путейщики очистили от снега 57 подъездных путей на станциях и 7,794 тыс. стрелочных переводов.

Большая часть работников была задействована на Одесской, Приднепровской и Львовской железных дорогах.

Кроме того, железные дороги страны в этот период организовали постоянную работу по борьбе с образованием гололеда на устройствах электроснабжения. Так, по данным главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци", за последние сутки на участках, где образовался гололед, работали 11 единиц специальной техники по обивке гололеда, а также применялись схемы его плавки.

Также сообщается, что на железных дорогах функционируют штабы по борьбе с неблагоприятными погодными условиями, а также установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

Вместе с тем, железные дороги страны согласовали планы борьбы с непогодой и определили места выгрузки снежных масс.

Как сообщал УНИАН, в структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлено 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

Ранее "Укрзализныця» заявляла о подготовке вокзалов и вокзальных комплексов во всех регионах Украины к работе в зимний период.

Справка УНИАН. К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлено 218 механизмов по обивке гололеда, 76 ед. пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.