Прибыль Ford в 2013 году выросла на 26%

Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в 2013 году увеличилась на 26% по сравнению с 2012 годом, составив примерно 7,2 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании, сообщает "Прайм".

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию выросла до 1,76 доллара против 1,42 доллара в предыдущем году. Выручка автоконцерна составила 147 миллиардов долларов, что на 10% больше показателя за 2012 год.

За четвертый квартал Ford нарастил чистую прибыль почти вдвое до 3,04 миллиарда долларов с 1,6 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 0,74 доллара против 0,4 доллара в четвертом квартале 2012 года. Аналитики ожидали прибыль на акцию в 0,28 доллара. Выручка возросла на 3,6%, составив 37,6 миллиарда долларов.

Прогноз компании по доналоговой прибыли, которая ожидалась на уровне больше 8 миллиардов долларов по итогам года, оправдался. Показатель составил 8,57 миллиарда долларов, что является одним из лучших результатов в истории Ford. "Прошлый год был выдающимся с точки зрения финпоказателей компании. Мы имеем хорошие позиции для успеха в 2014 году", - заявил глава компании Алан Муллали.

В текущем году доналоговая прибыль ожидается в диапазоне 7-8 миллиардов долларов.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Концерн, штаб-квартира которого находится в городе Дирборн, штат Мичиган, входит в двадцатку крупнейших корпораций США.



