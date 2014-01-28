Львовская железная дорога сократила перевозку пассажиров в период зимних праздников

Львовская железная дорога (ЛЖД) в период новогодних и рождественских праздников с 19 декабря 2013 года по 20 января 2014 года сократила перевозку пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2012/2013 гг. на 5,7% - до 591,389 тыс. человек с 626,838 тыс. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, в период с 19 по 31 декабря 2013 года ЛЖД перевезла в дальнем сообщении 228,962 тыс. пассажиров, что на 3,3% меньше аналогичного периода 2012 года, а с 1 по 20 января 2014 года – 362,427 тыс. человек, что на 7,1% меньше аналогичного периода 2013 года.

По данным пресс-службы, в период зимних праздников Львовская магистраль обеспечила групповую перевозку 1,362 тыс. детей согласно 44 заявкам.

Кроме того, в период с 19 по 31 декабря прошлого года было возвращено 11,4% билетов от общего объема продаж, а с 1 по 20 января текущего года – 14,7% проездных документов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2013 года по 13 января 2014 года перевезли свыше 2,1 млн пассажиров в дальнем сообщении, из них 26,4 тыс. детей.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.