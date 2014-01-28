Испанская компания будет следить за участком дороги Киев-Чоп

Испанская компания Elsamex SA, выигравшая открытый международный тендер, согласно подписанному с Государственным агентством автомобильных дорог Украины («Укравтодор») 31 декабря 2013 года пилотному контракту, будет осуществлять эксплуатационное содержание участка автомобильной дороги Киев-Чоп от г. Броды до г. Стрый в течение 7 лет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

«Успешная реализация пилотного проекта позволит в дальнейшем использовать эту практику по всей территории Украины», - цитирует пресс-служба главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Евгения Прусенко.

По его словам, это позволит создать конкурентную среду в отрасли, повысить качество эксплуатационного состояния дорог и значительно уменьшить расходы государственного бюджета.

Согласно сообщению, компания Elsamex SA будет получать оплату своих услуг не за выполненные объемы работ, а за эксплуатационное состояние автомобильной дороги, после приведения ее в соответствие с необходимым уровнем.

По условиям контракта, указанная компания не только выполнит капитальный ремонт 2 объектов, расположенных на участке в обход Олеськой и Гамалеевской дамбы, но и установит дополнительное освещение, обустроит пункты весового контроля и установит метеостанции.

По данным «Укравтодора», первые ремонтные работы начнутся уже весной этого года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагает в последующем установление платы за проезд по ним. В частности, речь идет об автомагистралях: Львов - Краковец, Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск - Симферополь, а также Новомосковск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы.

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых - 1 грн за километр.

Испанская компания ELSAMEX является специализированной компанией, которая предлагает все услуги, связанные с деятельностью технического обслуживания и эксплуатации дорог. Компания имеет более 20 лет опыта работы в области сохранения и поддержания всех видов инфраструктуры, в том числе дорог и магистралей, мостов, виадуков, тоннелей и разводок, городских дорог. На сегодняшний день компания имеет более 25 договоров на обслуживание с различными организациями и в разных странах с более чем 9000 км дорог.